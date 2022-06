Wermelskirchen/Köln : Die RVK will noch zehn Ausbildungsplätze besetzen

Die Auszubildende b Manuel und Mohamad im RVK-Labor. Foto: RVK

Wermelskirchen/Köln Die Regionalverkehr Köln GmbH bereitet sich auf das nächste Ausbildungsjahr vor. In fünf Ausbildungsberufen in den Bereichen Fahrbetrieb, Kaufmännisches und Technik werden zehn Ausbildungsstellen angeboten.

Interessierte junge Leute können die RVK auch im Rahmen der Nacht der Technik in der Hauptverwaltung der RVK in Köln, Theodor-Heuss-Ring, besuchen. Am 10. Juni ab 18 Uhr stehen mehrere Auszubildenden und Ansprechpartner der Fort- und Weiterbildung für Fragen und Antworten zur Verfügung. so RVK-Sprecherin Andrea Jahn.

Mit rund 900 Mitarbeitern ist die RVK an insgesamt sieben Standorten in der Region, so auch im Rheinisch-Bergischen Kreis in Bergisch Gladbach und Wermelskirchen, vertreten. „Als Verkehrsdienst­leister gilt für uns: Regional arbeiten, überregional wahr­genommen werden“, so Jahn.

Nicole Thieler, Leiterin der Abteilung Personal- und Recht erklärt, was die Ausbildung bei der RVK so spannend macht: „Die Vielfalt unserer Projekte gibt unseren Auszubildenden Raum zur Entfaltung. Vom On-Demand-Verkehr, über E-Bike-Verleihsysteme bis hin zur europaweit größten Wasserstoffbusflotte – wir sind ein spannendes Unternehmen und suchen Begeisterung und Interesse bei jungen, potentiellen Nachwuchskräften.“

Eine Region effektiv und klimafreundlich zu bewegen, heißt, sich technologisch immer auf den neusten Stand zu bringen, so die Sprecherin. Daran können auch die RVK-Auszubildenden mitwirken: Es stehen in diesem Jahr dafür zehn Ausbildungsplätze zur Verfügung.

Weit über die Grenzen Deutschlands hinaus hat sich die RVK als Vorreiter in Klimaschutzmaßnahmen im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs etabliert. Stichwort dafür ist der Umbau des RVK-Fuhrparks auf Wasserstoff und Bio-Erdgas samt Aufbau der erforderlichen Infrastruktur. „Bei allen Maßnahmen setzen wir hohe Standards und wir kontrollieren und zertifizieren unsere Aktivitäten und Prozesse in den Bereichen Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagement“, so Andrea Jahn.

Informationen über alle fünf RVK-Ausbildungsberufe finden interessierte Jugendliche auch auf der Karriereseite des regionalen Verkehrsunternehmens unter „Ausbildung bei der RVK“.

