Für bessere Lebensbedingungen : Bündnis für Familie gegründet

Rhein-Berg Familienfreundlichkeit ist ein weicher Standortfaktor. Die Region engagiert sich gemeinsam, um die Lebensbedingungen für Menschen mit Kindern attraktiver zu gestalten. Ein Internetportal ist ein erstes Angebot.

Kontakt Die Arbeit des Bündnisses für Familie Rhein-Berg wird koordiniert von Lisa Strunk, Amt für Familie und Jugend des Rheinisch-Bergischen Kreises.ist erreichbar unter 02202 13-6788 sowie per E-Mail an familie@rbk-online.de. Viele weitere Informationen rund um das Bündnis für Familie Rhein-Berg gibt es unter www.familie-rhein-berg.de.

Durch ihre Unterschrift unter die Vereinbarung gaben Landrat Stephan Santelmann, die Bürgermeister Lutz Urbach, Willi Heider, Robert Lennerts, Jörg Weigt, Marcus Mombauer und Rainer Bleek sowie die Geschäftsführer Volker Suermann, Marcus Weichert, Michael Schulte, Sören Haack und Tobias Kelter den Startschuss für den Ausbau und die qualitative Weiterentwicklung der Zusammenarbeit in der Region zum Wohle von Familien. „Das ist aber nur der erste Schritt“, machte Landrat Stephan Santelmann deutlich und ergänzte, dass man noch viele weitere Partner aus Wirtschaft, Politik, Wohlfahrtsverbänden, Kirchen und der Gesellschaft gewinnen wolle. Auch Stefan Görnert, Sozialdezernent aus Wermelskirchen, der stellvertretend für Bürgermeister Rainer Bleek an der Bündnisgründung teilnahm, unterstützt die Kooperation ausdrücklich: „Im Bündnis arbeiten wir auch als kommunale Familie in einer Gemeinschaft eng zusammen, die sich gegenseitig unterstützt. Nur so können wir den Kreis lebenswert halten und den Familien auch passende Angebote über Gemeindegrenzen hinweg bieten“, erklärt er. Unterstützt wird das Bündnis für Familie Rhein-Berg durch eine Anschubfinanzierung durch die Sozialstiftung der Kreissparkasse Köln.