Die Bauarbeiten auf dem A1-Abschnitt zwischen Wermelskirchen und Leverkusen halten an. : A 1-Radaranlage – weniger Einnahmen, weniger Unfälle

Rhein-Berg Der Blitzer auf dem Abschnitt zwischen Wermelskirchen und Leverkusener Kreuz verzeichnet weniger Raser als prognostiziert.

174.000 Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden seit dem Aufstellen der Anlage auf der A 1 im Januar 2017 bis November desselben Jahres gemessen. Eine überdurchschnittlich hohe Zahl. Dank Überwachungstechnik per Kontaktschleife konnten alle drei Fahrspuren gleichzeitig überwacht werden. Dann begannen die Bauarbeiten an der Brücke „Lambertsmühle“. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wurde von 100 auf 80 Stundenkilometer gesenkt und die Fahrspuren mussten verschwenkt werden – die Technik funktionierte nicht mehr. Eine Ersatzanlage wurde aufgestellt, die die Geschwindigkeit per Laser misst. Nicht alle Geschwindigkeitsüberschreitungen können so erfasst werden, denn: „Die Radaranlage steht rechts. Wenn also auf der rechten Spur ein LKW vorbeifährt, verdeckt er die Anlage. Dann können in diesem Moment die anderen beiden Fahrstreifen nicht überwacht werden“, sagt Hannah Weisgerber von der Pressestelle des Rheinisch Bergischen Kreises.