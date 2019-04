Wo in Wermelskirchen gefeiert wird : Die Qual der Wahl zum Tanz in den Mai

Gern hätte Chris Steinke wieder im Bürgerzentrum ein Fass angeschlagen. Doch ein Wasserschaden sorgt dafür, dass seine Mai-Fete in Wipperfürth stattfindet. Foto: Stephan Singer (sng)/Singer, Stephan (sng)

Wermelskirchen Keine Party im Bürgerzentrum nach dem Wasserschaden, aber in der Stadt ist doch einiges los. Hier eine Auswahl für die Partygänger.

Von Stephan Singer

Die Tanz in den Mai-Party im Bürgerzentrum ist wegen des Wasserschadens abgesagt (wir berichteten). Damit fällt die Veranstaltung, die in den Vorjahren stets die meisten Besucher in der Nacht vor dem Maifeiertag anlockte, aus. Ob sich die tanzwütigen Wermelskirchener, die den Mai-Tanz in Disco-Club-Atmosphäre von Veranstalter Chris Steinke im Bürgerzentrum besucht hätten, nunmehr auf die übrigen Veranstaltungen verteilen oder den Shuttle-Bus-Service nutzen, den Chris Steinke zwischen Wermelskirchen und dem Wipperfürther „Kesselhaus“ eingerichtet hat, nutzen, bleibt abzuwarten.

Unsere Redaktion hat eine Auswahl der Tanz in den Mai-Veranstaltungen, die am kommenden Mittwoch, 30. April, in Wermelskirchen stattfinden, zusammengestellt.

Info Kein Mai-Tanz, aber ein Mai-Fest Eifgen Die Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk) im Haus Eifgen setzt wie bereits im Vorjahr schon auf ein Mai-Fest statt auf einen Mai-Tanz. Am Feiertag 1. Mai soll mit dem Mai-Fest bei hoffentlich gutem Wetter die Biergarten-Saison am Haus Eifgen beginnen. Um 11 Uhr startet das auf Jung und Alt und auf Familien ausgerichtete Programm mit einem ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrer Manfred Jetter. Chöre Ab 12.30 Uhr stimmen Chöre Frühlingslieder zum Mitsingen an. Danach folgen Auftritte von „Bad Temper Joe“ (14 Uhr), „Dreckpäck“ (15 Uhr), „Blues Delivery“ (16.30 Uhr) und „Overback“ (19 Uhr). Dazu erwarten Kaffee und Kuchen, Kaltgetränke sowie diverse Imbiss-Angebote die Besucher. Der Eintritt zu diesen Mai-Fest ist frei.

Markt 57 In Dabringhausen kehrt Axel Hroschek am 30. April in seine altbekannte Rolle zurück: Der Dawerkuser Prinz der vergangenen Session hat das Kostüm abgelegt und setzt sich wieder die Kopfhörer auf. Als DJ Axel legt er im Restaurant „Markt 57“ tanzbare Klänge auf – im vergangenen Jahr kamen rund 200 Besucher zum „Markt 57“-Mai-Tanz. Los geht die Party um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. An diesem Tag ist das Restaurant „Markt 57“ wie gewohnt ab 17 Uhr geöffnet, die Küche bis 22 Uhr.

Centrale Im Zentrum von Wermelskirchen lädt die Gaststätte „Centrale“ zum Tanz in den Mai. Mit Rock- und Pop-Klänge sowie Chart-Hits aus den 1980er und 1990er Jahren, die ein DJ auflegt, will das Wirtepaar Mona und Dirk Götz vor allem das „Ü30“-Publikum ansprechen. Ähnlich wie im „Markt 57“ gilt auch in der „Centrale“ das Motto: „Erst speisen, dann feiern“. Warme Küche gibt es von 17 bis 21 Uhr, die Tanz in den Mai-Party startet um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Spatzenhof Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr, als das Landhaus Spatzenhof erstmals zu einer öffentlichen Tanz in den Mai-Party eingeladen hatte und im Laufe des Abends gut 250 Besucher den Weg nach Süppelbach gefunden hatten, gibt es in diesem Jahr eine Wiederholung. DJ Chris Deluxe spielt ab 20 Uhr das Beste aus den 1980er, 1990er und 2000er Jahren, um die feierfreudige Schar zum Tanz in den Mai zu animieren. Dabei rückt eine Lasershow den Festsaal in der ehemaligen Scheune ins rechte Licht. Cocktails gibt es für fünf Euro, aus der Spatzenhof-Kutsche werden die Gäste mit einem gepflegten Imbiss wie Currywurst versorgt. Der Eintritt kostet 15 Euro, darin ist ein Fünf-Euro-Getränkegutschein enthalten.