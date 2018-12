Silvesterrätsel : Die Preise warten auf die Gewinner unseres Rätsels

◁ Der Hauptpreis der Rätsels: zwei Eintrittskarten für das Konzert von Bon Jovi. ▷ Der dritte Preis sind zwei Eintrittskarten für den Aquazoo in Düsseldorf. Fotos: Archiv Foto: dpa

1. Preis Zwei Karten für das Konzert von „Bon Jovi“. Die Karten sind für die Veranstaltung am Mittwoch, 3. Juli 2019, in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf. Konzertbeginn ist um 18.30 Uhr.

2. Preis Zwei Karten für Roncalli’s Apollo Varieté in Düsseldorf. Bis März2019 kann man sich einen Termin aussuchen.

3. Preis Zwei Eintrittskarten für den Aquazoo in Düsseldorf.

4. Preis Zwei Karten für das Stück „Tief im Westen“ am 11. April im Film-Eck, gesponsert vom Kulturverein Wermelskirchen.

5. Preis Einen Kalender mit Wermelskirchener Motiven, gestiftet von Klaes-regio Fotoverlag.

6. Preis Zwei Karten für das Konzert „Adjiri Odametey – Afrikanische Weltmusik“, 3. Februar im Haus Eifgen, gestiftet von der Kulturinitiatve Wermelskirchen.



7. Preis Brettchen und Magnet mit Stadtmotiven, gestiftet von Klaes-regio Fotoverlag.

Mitmachen Schicken Sie die Lösung auf einer Postkarte mit Namen. Adresse und Telefonnummer an die BM-Redaktion, Telegrafenstraße 43, 42929 Wermelskirchen, werfen Sie die Karte in den Redaktionsbriefkasten oder mailen Sie die Lösung an wermelskirchen@bergische-morgenpost.de. Teilnahme ab 18 Jahren. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los.

Einsendeschluss Sonntag, 6. Januar 2019, 22 Uhr. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.