Vereinsleben in Wermelskirchen BUND berät über Flächenversiegelung

Insgesamt 104 Mitglieder gehören inzwischen zur BUND-Ortsgruppe Wermelskirchen / Burscheid. Tendenz steigend, stellte Martina Hegmann fest. Es gebe ein Interesse an Naturschutz-Themen in den Städten. „Bei Politik und Verwaltung kommen wir allerdings nur in ganz, ganz kleinen Schritten voran“, stellte Manfred Lindenau fest, der vor allem in Burscheid aktiv ist. Die Wermelskirchener kündigten indes an, künftig mehr Zeit und Energie in Stellungnahmen zu Bauvorhaben investieren zu wollen.