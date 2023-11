Internet in Wermelskirchen Leitplanke kappt erneut Telefon- und Internetleitung

Nachdem bereits beim Aufstellen von Leitplanken in Finkenholl ein Glasfaserkabel durchtrennt wurde, haben ähnliche Arbeiten in der Ortschaft Ketzberg in Wermelskirchen-Dabringhausen erneut eine Telekom-Leitung gekappt. Die Folge: Die Bewohner in Ketzberg haben weder Internetanbindung noch Festnetztelefon.