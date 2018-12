Stadtkirche: Die Rückkehr der Orgel verzögert sich

Wermelskirchen Die Entscheidung über die Gestaltung des neuen Instrumentes in der Stadtkirche steht noch aus.

Die Pfeifen stehen noch auf der Empore, die zahnlose Königin thront weiterhin stumm über den Bänken der Stadtkirche. Als die Orgel im Oktober 2017 wegen Brandgefahr von heute auf morgen still gelegt werden musste, hofften Presbyterium und Musiker der Gemeinde noch darauf, dass das neue, sanierte und erweiterte Instrument bereits an Weihnachten 2018 wieder erklingen könne. Aber wie sich die vielen Besucher in den Heiligabend-Gottesdiensten überzeugen konnten: Das Instrument schweigt, Truhenorgel und Flügel, Chöre und Instrumentalensembles versuchen die Lücke zu füllen.

Also berieten die Fachleute: „Es geht darum, die einfache Balance zwischen der Schlichtheit des romanisch inspirierten Kirchenraumes und dem mit einer Orgel umbauten Raumvolumen herzustellen“, sagt der Kantor. Eine Lösung bot schließlich die Bauberatung des Landeskirchenamtes an. Die Wermelskirchener hatten die Experten aus Düsseldorf hinzugebeten. Im November legte die Bauberatung ein Umgestaltungskonzept vor. „Bemerkenswert, weil schlüssig und einfach“, sagt Pumpa. Demnach könnte der Spieltisch vom Orgelgehäuse entkoppelt werden. „Wir könnten es zum Beispiel in den Altarraum verschieben“, sagt Pumpa, „das wäre auch liturgisch gesehen ein günstiger Ort.“ Das neue Konzept sieht außerdem vor, den Hauptorgelkorpus Richtung Brüstung vorzuverlegen und alle weiteren Pfeifenwerke außerhalb der zentralen Sichtachse auf seitlichen Tableaus unterzubringen – so könnte auch die Doppelarkade sichtbar werden. Und: „Würde man die Orgelansicht auf der Westempore auf diese Weise verkleinern, ergäbe sich auch ein wohlproportioniertes Gegenüber zur Ostseite“, sagt der Kantor.