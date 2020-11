Kein Beginn der fünften Jahreszeit in Wermelskirchen : Narren vermissen den Start in die Session

Wermelskirchen Dass am 11.11. nicht die fünfte Jahreszeit eingeläutet wird, stimmt alle Karneval-Fans traurig. Aber Vorsicht geht bei allen Vereinen vor. Einige Jecken haben ein Rezept gegen den Corona-Blues: Sie singen die Karneval-Hits einfach zuhause.

Corona lässt den Karneval platzen. Während eigentlich die Vorbereitungen zum Start in die fünfte Jahreszeit in den Startlöchern stehen würden, um am 11.11. pünktlich loszulegen, müssen sich genauso wie andernorts die Narren in Wermelskirchen in 2020/2021 mit den naturgemäßen vier Jahreszeiten begnügen. Unsere Redaktion hat sich bei den Karnevalisten nach der aktuellen Stimmungslage erkundigt. Und eins ist klar: Wehmut angesichts des pandemiebedingten Ausfalls der närrischen Zeit ist ihnen allen gemein. Einig sind sich aber alle in einen weiteren Punkt: Das Coronavirus zwingt die Geselligkeit in die Knie, eine Absage des karnevalistischen Treibens ist in dieser Session alternativlos. Gegen den Blues singt manch einen Karnevals-Schlager im Kreis der Familie.