Wirtschaftsjunioren in Wermelskirchen : Die nächste Generation der Unternehmer

Alina Schmidt ist Vorsitzende der Wirtschaftsjuniorin von Leverkusen/Rhein-Berg. Inzwischen hat sie ihre eigenen Schwerpunkte im Familienunternehmen gesetzt, konzentriert sich auf Büroplanung, Möbel und Einrichtung. Für sie ist es kreativ und spannend, sich Lösungsmöglichkeiten auszudenken. Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Alina Schmidt ist mit Anfang 20 in die Firma ihrer Eltern eingestiegen – sie will junge Leute ermutigen, diesen Weg zu gehen.

Alina Schmidt deutet auf den großen Tisch und die vielen verschiedenen Stühle im Ladenlokal. „Suchen Sie sich einfach einen Stuhl aus“, sagt sie und empfiehlt dann ein gepolstertes Modell mit Armlehnen. „Der funktioniert so wie früher die Gymnastikbälle“, beginnt sie zu erklären, „sieht nur viel besser aus.“ Und schon ist die 25-Jährige in ihrem Element. Sie achtet auf die Reaktion ihres Gegenübers, erzählt ein bisschen über die neue Generation der Stühle für Konferenzräume und dann öffnet sie einer älteren Dame die Tür, die zwei Kaffeetassen bringt. „Meine Oma“, stellt sie lächelnd vor, „wir sind eben ein echter Familienbetrieb.“ Dann nimmt sie selber in einem der Stühle Platz und beginnt zu erzählen.

Sie erinnert sich an jenen Moment, als sie während der Schulzeit zum ersten Mal über berufliche Perspektiven nachgedacht hat. „Da schwirrten viele Ideen in meinem Kopf rum“, sagt sie, „aber ich war irgendwie schon infiziert.“ Sie war mit der Selbstständigkeit ihrer Eltern aufgewachsen und mit dem Geschäft für Bürobedarf, das mit den Jahren immer weiter gewachsen war. Und trotzdem trat sie nach dem Abi erstmal die Ausbildung zur Bankkauffrau an. „Wer mich kennt, der hat wahrscheinlich geahnt, dass die Arbeit in der Bank nicht so gut zu mir passt“, sagt sie heute. Es seien ihr Temperament und ihre Lust auf Herausforderungen, die schließlich zu einer zweiten Entscheidung führten. Alina Schmidt schrieb sich neben der Ausbildung zum BWL-Studium ein – berufsbegleitend und mit einem Schwerpunkt auf Banking und Finance. Kaum hatte sie das Ausbildungszeugnis und den Bachelor in der Tasche, heuerte sie bei ihrem Vater an. „Warum ein Umweg?“ fragt sie. Schließlich sei sie sich da längst sicher gewesen, dass sie den Betrieb der Eltern irgendwann weiterführen wolle.

Info Die Arbeit fußt auf drei Säulen Wirtschaftsjunioren Etwa 30 aktive Mitglieder zählen die Wirtschaftsjunioren Leverkusen/Rhein-Berg. Mitglieder können Jungunternehmer aus der Region zwischen 21 und 40 Jahren werden, die eine Unternehmensnachfolge anstreben oder bereits als Unternehmer im Einsatz sind. Themen Die Arbeit der Wirtschaftsjunioren fußt auf drei Säulen, die sich mit Fortbildung, sozialem Einsatz und Gemeinschaftsaktionen übersetzen lassen. Jugendliche, die zum Beispiel Fragen zu ihren Bewerbungsunterlagen haben, können sich an den Verband wenden – www.wj-lev.de

Inzwischen liegt ihre wegweisende Entscheidung vier Jahre zurück: Peter Schmidt und Tochter Alina sind zu einem guten Team zusammengewachsen, und die 25-Jährige ist inzwischen als Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren Leverkusen/Rhein-Berg im Einsatz. „Natürlich ist es nicht immer leicht, mit mehreren Generationen in einem Unternehmen zu arbeiten“, sagt sie. Natürlich gebe es Diskussionen – über technische Entwicklungen, über verschiedene Werbemöglichkeiten. „Aber wir sprechen miteinander und wir hören uns zu“, sagt sie. Und: Wenn sie und ihr Vater den Betrieb am Abend verlassen, dann lassen sie auch die Arbeit hinter sich. Sie haben sich noch auf eine andere Regel geeinigt: Für Alina Schmidt gibt es keine Extrawurst. Im Urlaubsfall vertritt sie zwar ihre Eltern, aber an anderen Tagen reiht sie sich in die Gruppe der Mitarbeiter ein und muss Lernurlaub beantragen, wenn sie Zeit für ihr Masterstudium braucht.