Wermelskirchen Linken-Politiker Mike Galow begrüßt den Wagenknecht-Austritt

„Als Mitglieder haben wir uns sogar geschämt, wenn Frau Wagenknecht wieder in den Talkshows unterwegs war und sich selbst verkauft hat“, sagt Galow. Das liege vor allem daran, dass Wagenknechts Positionen zum Teil gegen das Parteiprogramm gerichtet seien, beispielsweise in der Migrationsfrage. „Wir halten nichts von Auffanglagern an den EU-Außengrenzen, sie wiederum hält das für einen gangbaren Weg“, erläutert Galow: „Wir wissen, dass es derzeit viele Probleme im Bereich Migration gibt, aber mit linker Politik ist so etwas einfach nicht vereinbar.“