Verkehr in Limmringhausen : Die Landstraße 101 künftig sicherer überqueren

Überquerungshilfen in Limmringhausen fordert die CDU. Foto: Jürgen MOll Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Limmringhausen Überquerungshilfen in Limmringhausen fordert jetzt die CDU-Fraktion in einem Antrag. Denn das Verkehrsaufkommen auf der L 101 ist sehr hoch. Außerdem wünschen sich die Politiker Bushaltestellen.

Die CDU Dabringhausen will sich für die Sicherheit der Fußgänger einsetzen. Geplant ist ein Antrag bei der Stadt, damit an der L101 in Limmringhausen und Lüdorf Überquerungshilfen für Fußgänger installiert werden. Außerdem wünschen sich die Politiker Wartehäuschen an den Bushaltestellen entlang der Landesstraße.

„Es ist gerade für Kinder und Jugendliche, die morgens mit dem ÖPNV zur Schule nach Odenthal fahren müssen eine Zumutung, ungeschützt an der Haltestelle zu stehen und auf den Bus zu warten“, so Benjamin Schmidt. „Weiterhin brauchen wir hier vor Ort dringend Überquerungshilfen, um Anwohnern bei dem hohen Verkehrsaufkommen eine sichere Passage über die Landesstraße zu ermöglichen“, ergänzt Michael Schneider, Vorsitzender des Ortsverbandes Dabringhausen. Bereits im Frühjahr hatte sich der Ortsverband dafür ausgesprochen, diese Maßnahmen an der Landesstraße umzusetzen.

Das Bergisches Land sei ein beliebtes Ziel für Wanderer. „Umso wichtiger ist es auch, dass Touristen sich gefahrlos dieser beliebten Freizeitaktivität hingeben können.“