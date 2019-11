Kantorei Wermelskirchen : Der Countdown zum Konzert läuft

Wermelskirchen Nur noch wenige Tage dauert es, bis die Kantorei die große Messe in c-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart zur Aufführung bringt. Die Stimmung im Chor ist aufgeregt.

Die Kantorei der Evangelischen Kirchengemeinde hat an diesem Donnerstagabend eigentlich vor allem eines im Kopf: Schließlich ist Reformationstag, der 31. Oktober, ein hoher evangelischer Feiertag. An dem die Kantorei natürlich den Festgottesdienst musikalisch gestalten wird. Und deswegen trifft sie sich an diesem Donnerstag auch nicht zur regulären Probe im Gemeindehaus am Markt, sondern direkt in der Kirche. Aber es werden nicht nur die Stücke noch einmal angestimmt, die später am Abend im Gottesdienst erklingen werden. Denn die Sängerinnen und Sänger haben natürlich noch ein ganz anderes Projekt vor der Stirn, dessen Aufführung ganz unmittelbar bevorsteht. Die berühmte Große Messe in c-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart, die am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr zusammen mit einer der bekanntesten Kantaten des Barock-Genies Johann Sebastian Bach – „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ – zur Aufführung gebracht wird.