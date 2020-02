Bergische Hörner : Fünf neue Töne im Schnupperkursus lernen

Wermelskirchen Die Jagdhornbläser des Wermelskirchener Hegerings suchen Verstärkung. Deswegen bieten sie nun kurzerhand einen zehnstündigen, kostenlosen Schnupperkursus für alle Interessierten an.

Es sind nur fünf Töne. Aber um diese Töne – ohne zu quietschen – aus dem kleinen Horn zu bekommen, sind vor allem selten genutzte Muskeln am Mund gefragt. „Am Anfang bekommt man meistens gar nichts raus“, sagt Mechthild Rölfing. Allerdings sei der Lerneffekt groß. Schon nach den ersten 45 Minuten könnten Laien dem kleinen Jagdhorn die ersten Töne entlocken. Diese Erfahrung hat Mechthild Rölfing selbst vor vielen Jahren gemacht. Und diese Erfahrung will sie nun auch anderen ermöglichen. Deswegen lädt sie zum Schnupperkursus im Jagdhornblasen ein. „Das Instrument ist schnell zu lernen“, sagt sie, „und es gibt viele Gelegenheiten, um es dann auch gemeinsam zum Klingen zu bringen.“

Mechthild Rölfing spielt das kleine glänzende Horn selbst – im Kreise der „Bergischen Hörner“. Das Ensemble des Hegerings Wermelskirchen und der Kreisjägerschaft Remscheid probt einmal in der Woche. Und sobald im Bergischen zur Jagd geblasen wird, sind die Musiker im Einsatz – samt der kleinen Fürst-Pless- und der größeren Parforce-Hörner. Weil den „Bergischen Hörnern“ der Nachwuchs fehlt, haben die Musiker um Chorleiter Thorsten Steinhaus nun entschieden, den Nachwuchs selbst auszubilden. Die Rolle der Dozentin übernimmt Mechthild Rölfing. Ab März probt sie mit allen interessierten Anfängern auf dem kleinen, klangstarken Instrument. Willkommen ist grundsätzlich jeder – ob mit oder ohne Jagdschein. „Um Jagdhorn zu spielen, braucht keiner Vorkenntnisse mitbringen“, sagt sie. Noten werden während des Schnupperkurses gelernt, die fünf verschiedenen Töne, die das Instrument hergibt, sollten am Ende des zehnstündigen Kurses sitzen.

Anmeldung Interessierte können sich bei Mechthild Rölfing anmelden – per E-Mail an info@roelfing.de oder telefonisch unter 0162 1092784.

Termin Insgesamt zehn Einheiten sind für den Schnupperkursus im Jagdhornblasen geplant. Jede Einheit dauert 45 Minuten. Der Auftakt findet am Freitag, 20. März, um 19 Uhr statt.

„Wahrscheinlich ist es gut, wenn man eine gewisse Affinität zu Jagd und Brauchtum mitbringt“, sagt Ralf Zulauf, Obmann des Hegerings. Schließlich spielen die „Bergischen Hörner“ vor allem die Signale zur Jagd. „Früher kam eine Jagd ohne unsere Melodien gar nicht aus“, sagt der Obmann und erinnert an Zeiten, als die Jagdhornbläser mit ihrem Signal die Jagd erst eröffneten, zum Treiben aufmunterten und schließlich spielten, wenn die Strecke lag. „Jedes Tier hat sein eigenes Signal“, erklärt der Obmann. Inzwischen würden sich zwar auch die Jäger per Handy verständigen und doch gehöre zur Jagd weiterhin die signalreiche Musik der Jagdhornbläser. Wer also ein gewisses Interesse für die Jagd mitbringe und Lust habe, ein neues Instrument zu lernen, der sei beim kostenlosen Schnupperkursus herzlich willkommen – das Alter sei völlig unerheblich. „Wenn Interessenten noch irgendwo ein altes Jagdhorn vom Opa finden, sollten sie es einfach mitbringen“, sagt Mechthild Rölfing, „aber wir stellen auch Instrumente.“ Wenn die Teilnehmer dann die ersten Töne heraufbeschwören können, sich ein Ansatz und die ersten Muskeln gebildet haben und die Atmung auf die Hörner eingestellt ist, dann wird die Dozentin die Leitsignale erklären. „Die sind einstimmig und deswegen auch relativ leicht zu lernen“, erklärt Mechthild Rölfing.