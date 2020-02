Dabringhausener und Dhünner Grundschüler ganz närrisch : Puschel und Roboter glänzen beim Dhünntal-Karneval

Dabringhausen Die Grundschüler aus Dabringhausen und Dhünn feierten eine enthusiastische Narretei.

Ob die Schüler in der kommenden Woche im Englischunterricht wohl übersetzen müssen? Wohl eher nicht, denn die Jungen und Mädchen der Dhünntalschule mit den beiden Standorten Dabringhausen und Dhünn sind als Grundschüler in diesem Fach noch eher im Anfänger-Stadium. Dennoch stellten die beiden Moderatorinnen des Grundschul-Kinderkarnevals, Sylvia Musaeus als „Apollonia“ und Kerstin Wittmann als „Zeus“, diese Frage. Davon ließen sich die Kinderschar in der Dabringhausener Mehrzweckhalle, die Dhünner Schüler waren eigens mit dem Bus gefahren worden, allerdings nicht in ihrer enthusiastischen Feierfreude beirren. Die zweiten Klassen aus Dabringhausen tanzten den Village People-Hit „YMCA“ mit fast 40 Personen syncron und originalgetreu nach – inklusive der mit den Armen in der Luft gezeigten Buchstaben.