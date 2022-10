Politik in Wermelskirchen : Photovoltaik-Pflicht nicht absehbar

Wermelskirchen Nach einer generellen Pflicht zur Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Neubauten sieht es in Wermelskirchen nicht aus. Ein entsprechender Antrag wurde vertagt.

Der Stadtrat vertagte einen entsprechenden Antrag von Bündnis 90 / Die Grünen zur weiteren Beratung in die nächste Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr, der am 28. November tagt. Die Grünen-Fraktion wünscht sich von Wermelskirchen „eine aktive Rolle bei der Umstellung auf erneuerbare Energien“, wie der Antrag formuliert.

Abfallwirtschaft in Wermelskirchen : Elektroschrott nicht in Hausmüll

Unter anderem Michael Schneider, Fraktionsvorsitzender der CDU, sprach sich klar gegen das Ansinnen der Grünen aus: „Wir wollen in Zeiten, in denen Häuslebauer mit immens steigenden Kosten umgehen müssen, keine weiteren Restriktionen schaffen.“ Oliver Platt (Büfo) und Henning Rehse (Freie Wähler) zeigten sich darin einig, dass Immobilienbesitzer angesichts der stark gestiegenen Strompreise sowieso Überlegungen zur Installation von Photovoltaik anstellten – schon allein aus wirtschaftlichen Gründen.

Der Technische Beigeordnete Thomas Marner verwies auf die bereits vorhandene Beschlusslage der Wermelskirchener Politik: „Ich bin wegen dieses Antrags irritiert. In 2020 haben wir im Ausschuss für Umwelt und Bau beschlossen, dass wir das bei städtischen Gebäuden machen.“ Obendrein sei beschlossen, die Installation von Solaranlagen in Bebauungspläne zu integrieren. Und über letztere müsse der Rat in jedem Einzelfall stets abstimmen und könne also dann immer wieder dazu stehen. Von Rechtswegen sei die Einzelbeschlussfassung über einzelne Bebauungspläne unabdingbar.