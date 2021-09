Online-Vortrag und Führung in Wermelskirchen : Die Geschichte des Stadtfriedhofs

Mit viel altem Baubestand: der Stadtfriedhof in Wermelskirchen. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Mal online, mal live: Der Bergische Geschichtsverein bietet in der kommenden Woche zwei Veranstaltungen rund um den Stadtfriedhof an.

Am Donnerstag, 16. September, 19 Uhr, berichtet Volker Ernst in einem Online-Vortrag über „Die Geschichte des Stadtfriedhofes“. Dieser Vortrag beleuchtet die Entstehung des ältesten noch bestehenden Friedhofes unserer Stadt und seine Entwicklung in den vergangenen fast zwei Jahrhunderten. Volker Ernst hat zahlreiche Akten des Stadtarchivs gesichtet, um ein Bild von der Planung im Jahre 1825, über die Einweihung im Folgejahr bis hin zu der aktuellen Situation des Friedhofes nachzuzeichnen. Der Vortrag wird durch zahlreiches Bildmaterial illustriert.

Zur Teilnahme an der Online-Veranstaltung benötigen Interessierte einen Computer mit einem Internet-Zugang. Es können sich maximal 100 Computer einwählen. Zur Anmeldung senden Interessierte bitte eine E-Mail an info@bgv-wermelskirchen.de. Diese Antwort-E-Mail muss eine gültige E-Mail-Adresse enthalten, an die der Bergische Geschichtsverein die jeweilige Einladung mit den Informationen zur Einwahl senden kann.

Ein Foto aus der Planungszeit (etwa 1825) des Friedhofs, Foto: BGV /Volker Ernst Foto: BGV / Volker Ernst

Am Sonntag, 19. September, dem diesjährigen Tag des Friedhofs, findet um 14 Uhr unter Wahrung der geltenden Hygieneregeln eine Führung über den Stadtfriedhof statt. Volker Ernst wird einen Überblick über die Erweiterungen der Friedhofsfläche, die Entwicklung der Hochbauten, sowie die Situation und Geschichte einer Vielzahl von Gräbern geben. Der Treffpunkt ist vor der Kapelle des Stadtfriedhofes an der Berliner Straße in Wermelskirchen. Da auch die Friedhofkapelle besichtigt werden soll, sind eine FFP2-Maske und ein 3G-Nachweis mitzubringen.

(tei.-)