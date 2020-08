Kommunalwahl in Wermelskirchen : Fünf Kandidaten vor laufender Kamera

Rainer Bleek im Video. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Die Redaktion hat die Bürgermeister-Kandidaten zum Interview an ihren Lieblingsplätzen gebeten. Keiner kannte die Fragen vorab. Verraten haben alle auch, was sie gern essen.

Die Kommunalwahl nähert sich mit großen Schritten und am Sonntag, 13. September, werden nicht nur der neue Stadtrat und der Kreistag gewählt, sondern auch der neue Bürgermeister von Wermelskirchen. Fünf Kandidaten haben ihren Hut für den Posten in den Ring geworfen. Dabei ist die parteilose Marion Lück, die von CDU und Bürgerforum unterstützt wird, die einzige Frau unter vier Männern. Bürgermeister Rainer Bleek (SPD) tritt an, um weiterhin im Amt zu bleiben. Weitere Herausforderer sind Marco Frommenkord (FDP), Mike Galow (Die Linke) und Karl Springer (AfD).

Um alle fünf etwas besser kennenzulernen und um abzuklären, wie spontan sie sind, hat die Redaktion ihnen vor laufender Kamera einige überraschende Fragen an ihren jeweiligen Lieblingsplätzen gestellt.

Marion Lück im Video der RP Foto: Kathrin Kellermann

Für Marion Lück ist das das Hof Café in Dhünn, weil sie dort gerne mit ihrem Sohn hinradelt „und das selbstgemachte Eis so fantastisch ist“, sagt sie. Rainer Bleek besucht gerne die Katt, „weil es dort ein großes kulturelles Angebot gibt und man auch lecker essen kann“, verrät er. Marco Frommenkord ist oft an den Eipringhauser Feldern unterwegs mit seiner Familie und Hund Oscar, einem Magyar Viszla, und genießt von dort den Blick auf die Stadt. Einen einzigen Lieblingsort in Wermelskirchen kann Mike Galow gar nicht benennen: „Die Stadt ist in Gänze eine schöne Stadt“, sagt er. Zum Treffen mit der Redaktion bat er an den Weihnachtsbaum. Für Karl Springer ist der Park an der Jörgensgasse der perfekte Ort in der Stadt, „weil hier viele hohe Bäume sind, die ich sehr mag und ich oft mit meinen Kindern auf dem Spielplatz war“, sagt er.

Marco Frommenkord Foto: Kathrin Kellermann