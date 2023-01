Finanzamtsleiter Ruthmann gibt Tipps Die Frist für Grundsteuererklärung läuft am 31. Januar ab

Für individuelle Rückfragen zur Grundsteuerreform ist das Finanzamt Leverkusen unter ☏ 0214 / 89280-1959 (Montag bis Freitag je von 9 bis 18 Uhr) erreichbar. „Unsere Expertinnen und Experten in der Hotline helfen gerne weiter“, so Ruthmann. „Die Kolleginnen und Kollegen in der Hotline leisten hervorragende Arbeit und unterstützen, wo sie können. Das zeigen auch die Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger. Die meisten Anliegen können wir am Telefon klären.“