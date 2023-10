Comedy in Wermelskirchen Bogenbinderhalle im „Feisten“-Fieber

„Die Feisten“, die in Form von Mathias Zeh, der sich selbst kurz „C.“ nennt, und Rainer Schacht als Duo 2013 aus dem Göttinger Trio „Ganz schön feist“ hervorgingen, stellten bei ihrem Auftritt in Wermelskirchen unter Beweis: Ganz schön feist sind sie nach wie vor – erfolgreich obendrein, wie das ausverkaufte Haus genauso unter Beweis stellte, wie die Vergabe des Deutschen Kleinkunstpreises 2017 oder des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2022 an „Die Feisten“.