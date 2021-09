Der Favorit gewinnt im Rheinisch-Bergischen Kreis : Die Familie feiert den Wahlsieger Tebroke

Info

Wahlbeteiligung Bei der Wahlbeteiligung im Wahlkreis 100 lag um 12 Uhr die Gemeinde Odenthal mit 65,61 Prozent an der Spitze, Schlusslicht war Wermelskirchen mit 56,14 Prozent. Das änderte sich nicht um 16 Uhr. Mit 83,82 Prozent lag Odenthal da immer noch an der Spitze, Wermelskirchen mit 76,5 Prozent war noch das Schlusslicht. 2017 gab es eine Wahlbeteiligung von 78,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag am Abend bei 80,3 Prozent.

Urnenwähler Von den 27.050 Wahlberechtigten in Wermelskirchen haben 10.811 per Brief gewählt. Bis 12 Uhr hatten sich 4376 Wermelskrichener Wähler auf den Weg ins Wahllokal gemacht, bis 16 Uhr waren es dann 9886.