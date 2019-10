Kabarettist Michael Hatzius in der Wermelskirchener Katt : Die Echse redet wieder Klartext

Wermelskirchen Sie war wieder zu Gast in der Kattwinkelschen Fabrik: die frechste Echse seit der Steinzeit. Sie war am verlängerten Arm ihres Gastgebers, des Kabarettisten Michael Hatzius nach Wermelskirchen gekommen, um das neue Programm „Echsoterik“ zu präsentieren.

Überhaupt war die Welt der „Echsoterik“ vor allem eines: echstrem amüsant. Und das lag manchmal auch daran, dass die Echse nicht alleine blieb. Da war zum Beispiel das schüchterne Huhn, das immer wieder mantraartig betonte: „Ich bin ein Huhn. Huhn ist okay.“ Nur um im nächsten Augenblick von einem Hühner-Ratgeber zu berichten, in dem es ab und zu schmökere. „Das ist auf uns zugeschnitten. Darin gibt es viele geflügelte Worte und Beißheiten. Und es ist wie ein Huhn aufgebaut: in zwei Hälften.“

Kleinkunst in Neukirchen-Vluyn : Puppenspieler führt Publikum in die Echsoterik ein

Das kam dann auch mal in Form des einen oder anderen Besuchers auf die Bühne. Die wurden vom Freiwilligenfinder, einem kleinen Quiekeschwein, gefunden, etwa in Form von Carsten aus Wuppertal. Der war gut drauf und unterhielt sich mit der von ihm gewählten Handpuppe, dem Drachen Dragomil, mit dem Häschen, das sich die Echse als Handpuppe ausgesucht hatte, über eine defekte Klospülung im Wuppertaler Zoo. Was sich auf den ersten Hör völlig abgedreht anhörte, entwickelte sich zu einer herrlich absurden Szene, in der vor allem auch der Gast auf der Bühne mit Schlagfertigkeit überzeugte. Und war sinnbildlich für einen äußerst gelungenen Kleinkunst-Abend.