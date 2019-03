Was die Fraktionsvorsitzenden zum Haushalt in Wermelskirchen sagen: Die CDU lässt die Muskeln spielen

Info

Was Was Henning Rehse (WNKUWG) als „Geschachere jenseits von Sachpolitik“ bezeichnete, kommentierte Friedel Burghoff (BÜFO) während der Sitzungsunterbrechung und ließ dabei kein „gutes Haar“ an seiner ehemaligen Partei, der CDU: „Die einzigen vernünftigen Reden zum Haushalt waren die von Oliver Platt und Jochen Bilstein. Ich bin seit 50 Jahren im Rat und habe das Gefühl, dass es von Legislaturperiode zu Legislaturperiode schlimmer wird.“