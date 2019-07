„Haus der Begegnung“ Wermelskirchen : Beschwingtes Sommerkonzert unterm Lindenbaum

Gute Stimmung herrschte unter den über 100 Zuschauern beim ersten Konzert der Brashoppers Big Band im „Haus der Begegnung“. Foto: Heike Karsten

Wermelskirchen Die Brasshoppers Big Band ist ein Garant für volle Stuhlreihen – so auch beim Sommerkonzert, das das „Haus der Begegnung“ am Samstag in der schönen Gartenanlage hinter der Villa organisiert hatte.

Mehr als 100 Zuschauer waren bei strahlendem Sonnenschein zu dem musikalisch beschwingten Konzert gekommen und wurden nicht enttäuscht. „Das ist eine super Musik und eine tolle Band. Ich bin begeistert“, freute sich Willy Theißen, der aus Hückeswagen zum Sommerkonzert gekommen war. Auch Gisela Technau, die die Angebot der Begegnungsstätte für Seniorinnen und Senioren regelmäßig nutzt und die schöne Gemeinschaft und Atmosphäre schätzt, spendete den Musikern herzlichen Applaus. „Das Konzert gefällt mir sehr gut, die Musik hat Pep“, äußerte sich Gisela Technau begeistert.

18 Musiker – vom Bassist bis zum Saxophonist – hatten sich im Garten unter der großen Linde positioniert, um unter Leitung von Dirigent Ralf von Tegelen einen Auszug aus dem breitgefächerten Repertoire zu spielen. Hier war von Jazz bis Swing und Blues alles vertreten, was das Herz von Blasorchester-Liebhabern höher schlagen lässt. Immer einen fröhlichen Spruch auf den Lippen hatte Sänger Michael Finthammer – ein echter „Dhünnsche Jung“, der die begeisterten Zuschauer locker durch das Programm führte.

Nadine Theißen, Sozialpädagogin und hauptamtliche Mitarbeiterin des „Hauses der Begegnung“, und ihre Vorgängerin Gundula Schröder freuten sich gleichermaßen über den Auftritt der Big Band. „Es war schon lange unser Wunsch, dass die Brasshoppers bei einem unserer Sommerkonzerte auftreten“, sagte Gundula Schröder. Nun habe es endlich auch terminlich gepasst.

Die Wermelskirchener Big Band kramte tief in ihrem Repertoire und holte den einen oder anderen musikalischen Schatz hervor, wie Stücke von Randy Newman, Ray Charles und Dizzy Gillespie. Möglich machte das Konzert der Förderverein, der die Gage der Band übernahm.