Energieversorgung in Wermelskirchen Umstellung auf H-Gas im Herbst abgeschlossen

In der niederländischen Region Groningen nahe der Grenze zu Niedersachsen wurde Ende der 1950er-Jahre Erdgas entdeckt. Seit 1963 wird es gefördert und über Netzbetreiber in viele deutsche Haushalte weitergeleitet. Sie werden mit dem sogenannten L-Gas in die Lage versetzt, mit Gas zu kochen, zu heizen oder warmes Wasser zu produzieren. Das L steht für „low calorific Gas“ – und wird nun nach und nach vom Markt verschwinden.