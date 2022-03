Zahlen für den Rheinisch-Bergischen Kreis : Die Bevölkerung im Kreis bleibt stabil

Rhein-Berg Das Landesamt für Statistik hat die neue Bevölkerungsvorausberechnung für Städten und Gemeinden veröffentlicht. Die Zahl der Menschen über 65 Jahren wird deutlich zunehmen.

Auch innerhalb des Kreises scheinen sich die Zahlen relativ stabil zu entwickeln. So bestätigen die Berechnungen für die acht Kommunen überwiegend den bisherigen Trend. „Je städtischer geprägt und näher Richtung Rhein , desto geringer wird der erwartbare Bevölkerungsschwund. Je weiter östlich und von den großen Verkehrsachsen entfernt, umso weniger Einwohner werden zu erwarten sein.“, so fasst es der CDU-Landtagsabgeordnete Rainer Deppe zusammen.

Während sich Bergisch Gladbach und Burscheid auf minimalen weiteren Zuzug einstellen müssen, kommt die Vorausberechnung bei den weiteren Städten und Gemeinden zu anderen Ergebnissen. Dort wird die Einwohnerzahl in den nächsten drei Jahrzehnten etwa gleich bleiben. Lediglich in Kürten und Odenthal wird sich die Bevölkerung bis 2050 geringfügig verkleinern: Kürten um ca. 1000 (-5,2 Prozent), Odenthal um 800 (-5,4).

Größere Veränderungen sind dagegen bei der Alterszusammensetzung zu erwarten. Die Zahl der Menschen über 65 Jahren wird deutlich zunehmen, während sie in allen anderen Altersklassen rückläufig sein wird. Am deutlichsten ist gegenüber heute der Zuwachs bei den über 80-Jährigen. Etwa 15.000 mehr (+65 Prozent) werden im Jahr 2050 im Rheinisch-Bergischen Kreis leben. In Burscheid ist laut den Berechnungen in den kommenden 30 Jahren sogar von einer Verdoppelung des Anteils (+110,2 Prozent auszugehen.