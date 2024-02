Ausbildung in Wermelskirchen „Connect“ 2024 – doppelt so groß wie im Vorjahr

Wermelskirchen · Im Vergleich zur Premiere in 2023 sind noch einmal mehr Unternehmen bei der Azubi-Messe im Wermelskirchener Bürgerzentrum vertreten. Die Vorbereitungen seien ein Kraftakt gewesen, um die Fläche ausweiten, sagt „Wir in Wermelskirchen“. Trotz der regen Resonanz bedauert der Marketingverein die geringe Beteiligung aus dem Bereich des Handwerks. Was am 9. März geplant ist.

17.02.2024 , 05:55 Uhr

Bereits die „Connect“-Premiere im vergangenen Jahr erfreute sich großen Zuspruchs und bestätigte die Idee des Marketingvereins. Foto: Jürgen Moll/Jürge Moll