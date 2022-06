Ferienprojekt in der Kattwinkelschen Fabrik : Die achtjährige Naya Strelow ist Kinderstadt-Bürgermeisterin

Wermelskirchen Das erste Mal bei der Kinderstadt und gleich Bürgermeisterin: Naya Strelow konnte sich über großen Jubel und Applaus bei der morgendlichen Bürgerversammlung freuen, als die Ergebnisse zur Wahl des Parlaments 2022 bekannt gegeben wurden.

Für die Achtjährige geht damit ein bereits zuvor gehegter Wunsch in Erfüllung, denn heimlich hatte sie schon länger daran gedacht, an der Spitze der Kinderstadtregierung zu stehen. „Ich bin erst zum ersten Mal bei der Kinderstadt. Aber mein älterer Bruder war schon drei Mal dabei und hat mir davon erzählt – da habe ich mir meine Gedanken gemacht“, sagte Naya Strelow nach ihrer Amtseinführung.

Das „frischgebackene“ Stadtratsmitglied Luis Latzel feierte just am Tag der Amtseinführung seinen elften Geburtstag und konnte zugleich eine Kinderstadt-Tradition genießen: Die Geburtstagskinder werden auf der Bühne der kleinen Katt-Halle auf einen Stuhl gesetzt und von Betreuern so oft in die Luft gehoben, wie sie Jahre alt sein. Dabei zählt die Bürgerversammlung der Jungen und Mädchen die Anzahl lautstark herunter. Für Luis: „Elf, zehn, neun, acht . . .“

41-Jähriger in Österreich : Mann fängt Mädchen auf - Achtjährige hing am Fensterbrett

Am kommenden Donnerstag, 7. Juli, zwischen 14 und 16 Uhr dürfen ausnahmsweise auch die Eltern der Kinderstadt-Kids auf das Areal in und an der Kattwinkelschen Fabrik: Dann ist Elternbesuchsnachmittag, – und die Jungen und Mädchen können zeige, was sie während des Ferienprojekts so alles machen.