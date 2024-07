Ehe-Jubiläum in Wermelskirchen Der erste Kuss blieb nicht unbeobachtet

Über sechs Jahrzehnte ist dieser erste Kuss her, jetzt feierte das Paar Diamantene Hochzeit. Vor 60 Jahren sagten die beiden „Ja“ zueinander. „Gefeiert wurde die Hochzeit in der hessischen Heimat der Braut mit „Brautmarsch durch das Dorf zum Dorfgemeinschaftshaus“, berichtet das Jubel-Ehepaar. „Und dann bin ich mit zum ihm nach Wermelskirchen gezogen und hatte sechs Jahre lang Heimweh“, fügt Renate Burghoff hinzu, die mit ihrem Mann an ihrem besonderen Hochzeitstag auch ein zweites Jubiläum feiern konnte: „Wir sind genau an unserem zehnten Hochzeitstag in unser Haus in Unterstraße eingezogen.“ 50 Jahre lang lebt das Jubelpaar in dem Haus in Wermelskirchen, für das Günter Burghoff den Innenausbau komplett selbst erledigt hat.