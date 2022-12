Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben Dialyse-Zentrum in Wermelskirchen wird nicht wieder geöffnet

Zudem sollte die Wasser-Aufbereitungsanlage während der Schließung ausgetauscht werden. Aber: „In der Zeit der Schließung wurde deutlich, dass es auch weiterhin Sinn macht, die Tätigkeit an einer Betriebsstätte zu konzentrieren. Wir bedauern, das Zentrum in Wermelskirchen schließen zu müssen“, erklärt Petra Stenzel, Bereichs-Managerin für die Region West: „Die gewohnt gute Versorgung unserer Dialyse-Patienten liegt uns am Herzen, und wir möchten zugleich unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz ermöglichen. Beides stellen wir sicher, indem wir unsere Kräfte in Zukunft in Remscheid bündeln.“ Die „Diaverum“ Gmbh werde die „gute“ Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus Wermelskirchen fortsetzen.