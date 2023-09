Pflege in Wermelskirchen Neue Führung bei der Diakoniestation

Info

Diakoniestation Die Diakoniestation Wermelskirchen wurde 1984 gemeinschaftlich von den Evangelischen Kirchengemeinden Wermelskirchen, Dabringhausen, Dhünn und Hilgen-Neuenhaus gegründet. Das diakonische Unternehmen beschäftigt derzeit rund 200 Mitarbeitende und betreibt einen mobilen Pflegedienst in Wermelskirchen und Umgebung sowie Senioren-Wohngemeinschaften und Tagespflegen in Wermelskirchen und Solingen-Unterburg.

www.diakonie-wk-de

Diakonie Bethanien Die Diakonie Bethanien bietet an 26 Standorten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen Angebote in den Bereichen Alten- und Familienhilfe sowie in der Lungenheilkunde und Schlafmedizin. 2000 Mitarbeiter sind in 45 Diakonie Bethanien-Einrichtungen beschäftigt. Dazu gehören unter anderem ein Lungenfachkrankenhaus sowie mehrere Seniorenzentren, ambulante Pflegedienste, Tagespflegen und Senioren-Wohngemeinschaften. Die Diakonie Bethanien besteht seit 1896.

www.diakonie-bethanien.de