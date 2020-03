In Wermelskirchen : Diakoniestation schließt Tagespflege

Wermelskirchen Die Diakoniestation Wermelskirchen hat jetzt auf das Coronavirus reagiert. Geschäftsführer Peter Siebel: „In mehreren Krisensitzungen haben wir Notfallpläne erarbeitet, um die Versorgung der Klienten weiterhin sicherzustellen.“ Folgende Maßnahmen hat die Diakoniestation konkret beschlossen:

▶ In den Wohngemeinschaften (Neuenhöhe, Wiedenhof, Dabringhausen und Unterburg) gelten die gleichen Richtlinien, wie in den stationären Pflegeheimen. Das heißt, dass externe Dienstleister wie Krankengymnastik, Ergotherapie, aber auch Friseur und Fußpflege, keinen Zutritt zu den WGs haben dürfen. Nahe Angehörige dürfen die Bewohner maximal einmal am Tag für etwa eine Stunde besuchen. Der Besuch muss im Zimmer des Bewohners stattfinden, nicht in den Gemeinschaftsräumen. Der Besuch darf nur einzeln erfolgen. Siebel: „Angehörige werden gebeten, nur dann zu Besuch zu kommen, wenn sie sicher davon ausgehen, dass sie nicht infiziert sind.“ Waren sie vor kurzem in einem Risikogebiet in Urlaub oder sind sie selber beruflich mit vielen Menschen in Kontakt, sollte der Besuch unterbleiben. Damit die Bewohner weiterhin Beschäftigung haben, setzt die Diakoniestation Mitarbeiterinnen aus den geschlossenen Tagespflegen in den Wohngemeinschaften ein.