Pflege in Wermelskirchen Marc Deffland übernimmt die Diakonie-Geschäftsführung

Zudem ist Dr. Marc Deffland seit Juli 2020 Geschäftsführer des „Hotel Bethanien“ auf Langeoog. „Wir haben die erfolgreiche Neu-Positionierung unseres Hotels auf Langeoog in den vergangenen Jahren gemeinsam in enger Abstimmung geplant und vorangetrieben“, erläutert Matthias Ruf: „Wir sind ein eingespieltes Team und gehen deshalb auch die nun vor uns liegende Herausforderung bei der Diakonie Wermelskirchen zuversichtlich an – kreativ und ambitioniert, aber mit norddeutscher Zurückhaltung und Gründlichkeit.“ Die dafür nötigen Grundlagen und strukturellen Veränderungen seien von Matthias Ruf, Hartmut Fehler und Dr. Stephan Ricken gemeinsam mit den Führungskräften in Wermelskirchen in den vergangenen Monaten gelegt worden, zeigt sich Marc Deffland überzeugt: „Nun müssen wir unsere Ideen und Konzepte schnellstmöglich auf die Schiene bringen.“