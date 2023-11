Karneval in Wermelskirchen Ab jetzt ist es immer 11.11 Uhr – „Zick ze Fiere“

Der neue Sessionsorden der Dhünnschen Jecken zeigt, was die Stunde geschlagen hat: In der Fünften Jahreszeit ist es immer 11.11 Uhr und damit „Zick ze Fiere“ – Zeit zum Feiern. Das tat das Karnevalsverein aus Dhünn am Vorabend des Elften im Elften in Dreibäumen auf Hückeswagener Boden an der Stadtgrenze zu Wermelskirchen im Hotel-Restaurant des Golfclubs Dreibäumen. 120 Besucher waren zu der Sessionseröffnungs-Party gekommen, so dass sich das feierfreudige Publikum mit den Jecken in den blau-gelben Vereinsfarben zu einer rund 150 Köpfe starken Narrenschar mauserte. Die erlebten mit dem Auftritt von „Der Sitzungspräsident“ einen Start in die Fünfte Jahreszeit, wie der standesgemäßer kaum hätte sein können. Schließlich gehört der Comedian Volker Weininger in seiner Rolle als närrischer Elferrat-Chef zu den Spitzenkräften des gesprochenen Wortes im Einflussbereich des kölschen Karnevals.