Hauptversammlung der Dhünnschen Jecken in Wermelskirchen : Keine Sitzungsparty im Januar 2023

Hauptversammlung der Dhünnschen Jecken in Wermelskirchen

Die letzte Sitzungsparty in der Mehrzweckhalle erlebte die Jecken-Tanzgarde der Blau-Gelben in der Session 2019/2020 Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Dhünn Die größte Veranstaltung der Jecken aus Dhünn, die traditionell die Mehrzweckhalle im Dorf füllt, fällt nach den Ausfällen 2021 und 2022 auch im Januar 2023 ins Wasser. Stattdessen gibt es eine größere Sessionseröffnung.

Es wird auch in der Session 2022/2023 keine Sitzungsparty der Dhünnschen Jecken geben. Das kündigte der Vorstand des Karnevalsvereins auf der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Centrale“ an. Damit fällt die größte Veranstaltung der Jecken aus Dhünn, die traditionell die Mehrzweckhalle im Dorf füllt, nach den Ausfällen 2021 und 2022 auch im kommenden Januar ins Wasser. „Die Sorge, dass die Leute wegbleiben, weil sie mit einem Mund-Nasen-Schutz da sitzen müssen oder weil sie vor einer Infektion Angst haben, ist einfach zu groß“, begründete Geschäftsführer Mayk Dinstühler. „Für die Veranstaltung gehen wir Verpflichtungen von 8000 bis 10.000 Euro ein. Fliegt uns das um die Ohren, können wir uns das als kleiner Verein nicht leisten.“