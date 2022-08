Klassentreffen in Dhünn : Dhünner Jubilare erinnern sich an ihre Schulzeit

Dhünn Pünktlich zur Dhünner Kirmes hatten Nina Knaak und Frank Tenzer zum Klassentreffen eingeladen. 24 Jubilare kamen. Sie wurden nachmittags durch ihre alte Schule geführt. Da wurden Erinnerungen wach.

Als sie am Nachmittag die alte Schule betreten, sprudeln sofort die Erinnerungen. „Hier riecht es noch genauso wie früher“, sagt Nina Knaak und atmet tief ein. Mit dem Geruch werden die Bilder ihres ersten Schultags lebendig, an ihre Lehrerin, die sie alle nur „Henne“ nannten und den Moment, als sie sich als junges Mädchen den Weg auf deren tröstenden Schoß suchte. „Den Glaskasten gibt es ja immer noch“, sagt Frank Tenzer neben ihr und deutet auf den kleinen Nebenraum. „Dort sind wir früher immer für erzieherische Maßnahmen hingesetzt worden“, ergänzt er und lacht. 24 Jubilare schlendern am Samstagnachmittag durch die alte Schule in Dhünn. 1968 haben sie hier ihre Einschulung gefeiert, ein halbes Jahrhundert nach ihrem Schulabschluss kehren sie zurück. „Viele von uns haben sich seit dem auch nicht mehr gesehen“, sagt Frank Tenzer. Denn längst nicht alle der alten Mitschüler sind in Dhünn oder der Umgebung geblieben. Für das große Wiedersehen haben sie teilweise lange Wege in Kauf genommen. Mit Erfolg: Das halbe Jahrhundert, das zwischen ihnen liegt, ist schnell vergessen.

„Hier hat der Lehrer früher immer Markierungen an die Wand gemalt, um den Sonnenstand festzuhalten“, sagt Tenzer und deutet auf die Wand neben der Tür. Inzwischen sei wohl gestrichen worden, stellen die ehemaligen Schüler lachend fest. Von den Markierungen fehlt jede Spur. Wo früher mehr als 60 Kinder des Jahrgangs gepaukt haben, nehmen die Besucher am Samstag Bibliothek, Musik- und IT-Raum unter die Lupe. „Wir freuen uns sehr, dass wir so nett durch die Schule geführt werden“, sagt Nina Knaak. Zumal der Neubau auch für die Jubilare neu ist. Und so entscheiden sie sich schließlich auch dafür, in ihren Reihen Geld für den Schulverein zu sammeln. Stolze 417 Euro liegen am Ende im Sparschwein und werden noch am Abend an die Kassenwartin des Schulvereins übergeben. Fürs erste allerdings stellen sich die Besucher zum Klassenfoto auf – wie damals. Und weil Nina Knaak eine Schultüte besorgt hat, können die Jubilare schließlich auch noch ihr Einschulungsfoto auf den Stufen vor der Schule nachstellen.