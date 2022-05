Aktion in und um Dhünn : Die Wildblumen sind bald wieder da

Dhünn Helfer des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) säen in und um Dhünn eine Samenmischung aus und bekommen ein kühles Blondes zur Erfrischung gebracht.

Demnächst dürfen sich die Dhünner Bürger sowie Passanten und Autofahrer in und um das Dhünnsche Dorf wieder über eine Blütenpracht freuen: Fleißige Helfer des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Dhünn haben ihre alljährliche Frühjahrsaktion neu aufgelegt und Wildblumenwiese bzw. -streifen ausgesäht. Unter anderem an der Kreuzung in Sonne, am Kreisverkehr in Habenichts, am ehemaligen Freibad, am Klärwerk und auch in Neuenhaus wird es bald farbenfroh blühen.