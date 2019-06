Rundgang in Dhünn : Wer in der Ortsmitte sitzt, der winkt

Beschaulich-schön: Dhünn. Im Hintergrund die Dorfkirche. Foto: Udo Teifel

Dhünn Frank Jäger und Herbert Heidemeyer wandeln zwischen Vergangenheit und Zukunft. „Es ist ein Platz, um zu Hause zu sein.“

Es beginnt an der Kirche – dort, wo in Dhünn in den vergangenen Jahrhunderten so vieles begann. „Wenn Sie mich fragen“, sagt Frank Jäger, „das ist der schönste Platz.“ Und deswegen wird hier auch gleich eine kleine Pause eingelegt – bei Amir Hoshang Alizadeh Kalateh. Kaum haben Frank Jäger und Herbert Heidemeyer, die beide Dhünnsche Urgesteine sind, Platz genommen, wird ihnen ein Feierabendbierchen serviert. Die beiden Männer sind für einen Augenblick abgelenkt, weil auf der Straße ein Autofahrer hupt. Ein kurzer Gruß, ein paar Minuten später auch mal ein paar Sätze aus dem Autofenster: „Wir kennen fast jeden, der hier unterwegs ist“, sagt Jäger. Und auch deswegen ist das sein liebster Ort in Dhünn – im Schatten des Kirchturms, direkt an der Ortsdurchfahrt.

Im Grunde sage dieser Ort auch viel über Dhünn aus, sind sich die beiden Männer einig. „Die Menschen zu kennen, die Geschichte dieses Ortes so lange begleitet zu haben, das macht doch auch Heimat aus“, sagt Jäger. Und dann mischt sich Herbert Heidemeyer ein, der die meisten seiner 92 Jahre in Dhünn verbracht hat. „Natürlich war hier früher alles anders“, sagt er. Tankstellen und Hufschmied, Metzgereien mit eigener Schlachtung, Friseur und Textilgeschäft, vier Bäckereien, Fernseher, Schuhe und Fotos: Eigentlich gab es fast nichts, was in Dhünn nicht verkauft wurde. Dazu drei Gaststätten. „Heute freuen wir uns, dass unser Frischemarkt wieder geöffnet hat“, sagt Jäger und dann beginnt ein Rundgang durch Dhünn, der einem Spaziergang zwischen Vergangenheit und Zukunft gleicht. „Unsere Schule“, sagt Jäger, als sie an dem alten Gebäude gleich an der Hauptstraße vorbeigehen. Er selber sei erst noch oben an der Sonne in die Schule gegangen, nach der Schließung dann nach Dhünn. Gerade hat der Verkehrs- und Verschönerungsverein den Zaun instand gesetzt. „Unsere Eltern und unsere Kinder, Enkel und Urenkel sind in diese Schulen gegangen“, sagt Heidemeyer, „es ist wichtig, dass es dabei bleibt.“

Info Einwohnerzahl in Dhünn sinkt Zahlen Dhünn erstreckt sich auf eine Fläche von rund 17 Quadratkilometer. Laut Einwohnermeldeamt lebten 2006 noch 3390 Einwohner in Dhünn, heute sind es 2845. Geschichte Der Ort hat seinen Namen vom Fluss Kleine Dhünn, der in die Große Dhünn-Talsperre mündet. Am 1. Januar 1975 verlor Dhünn seine Unabhängigkeit und wurde mit Dabringhausen und Wermelskirchen zu einer neuen Stadt vereint.

Ein Stück weiter gehen die beiden Männer an der Kapelle der Ev.-freikirchlichen Gemeinde vorbei. „Dhünn hat schon immer eine starke Allianz zwischen den Gemeinden gelebt“, sagt Jäger. Der christliche Glaube, die kirchliche Gemeinschaft, die Arbeit des CVJM in Hülsen: Sie greifen in Dhünn seit Jahrhunderten Hand in Hand. Der Anstieg Richtung Feuerwache und Hof-Cafe, zu dem ein Blumenmarkt gehört, wird steiler. „Das hat sich inzwischen richtig rumgesprochen“, sagt Jäger. Philipp Koch vom Stein hat hier am Rande von Dhünn etwas Neues geschaffen – im idyllischen bergischen Innenhof und im Schatten des kleinen Industriegebietes. Denn auch das ist Dhünn: Scandic Wohnideen verschickt vom Dorfrand aus jeden Tag hunderte Pakete mit Holzmöbeln oder Spielwaren ins ganze Land. Hier sollen die Dhünnschen auch Currywurst und Pommes essen können.

Bergab spaziert es sich leichter: Im alten Rathaus praktiziere mit Dr. Meyer endlich wieder ein Arzt, freut sich Heidemeyer und erinnert an die Eingemeindung in den 1970er Jahren, die die Verwaltung in Dhünn plötzlich überflüssig machte. „Da mussten wir eine ganz schöne Pille schlucken“, erinnert sich Jäger. Und danach habe der Ort auch lange den Eindruck nicht verloren, dass die Menschen im Wermelskirchener Rathaus die Dhünnschen zuweilen vergessen würden. „Wir kamen fast nicht mehr vor“, sagt Jäger. Aber das habe sich gebessert, ergänzt er dann, als die beiden Männer den Weg zum Sportplatz einschlagen. Und weil der Erste Beigeordnete ihnen das Vertrauen ein bisschen zurückgegeben habe, hätten sie nun auch wieder Hoffnung, dass eben dieser Sportplatz wie die anderen Kunstrasen bekäme. „Eine unserer Baustellen“, sagt Jäger und denkt dann an eine weitere, die bei einem Dorfrundgang gerne vergessen wird. „Unser Freibad“, sagt Jäger und erinnert an jene glorreichen Zeiten, als sich die Autoschlangen am Freibad reihten.

Und doch mischen sich in die guten Gedanken schnell auch die schlechten. „Ein schlimmes Thema“, sagt Jäger und erinnert dann an die Jahre, in denen erst die Vereine, dann er in Alleinregie das Freibad zu retten versuchten, an die Pläne einer Outdoor-Arena, die scheiterten. „Die Dhünnschen wollen kein touristischer Anlaufpunkt sein“, sagt Jäger heute, „sie wollen beschützen, was ihr Zuhause ist.“ Und trotzdem blicke der Ort natürlich auch nach vorne.