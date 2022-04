Ukrainehilfe in Wermelskirchen : Das Lachen kehrt in Kindergesichter zurück

„Dieser Tag ist wie eine Therapie“: Dasha (10) und Mutter Natalia kümmern sich um Stute Amira. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Zehn Jungen und Mädchen aus der Ukraine unternahmen am Samstagnachmittag einen Ausflug in den Reitstall.

Als Amira gutmütig aus dem Stall trottet, legt Dasha ihre Hand auf das weiche Fell. Die Zehnjährige beginnt gedankenverloren über den Rücken des Tieres zu streichen. „Ich liebe alles mit Pferden“, sagt sie auf Ukrainisch und die Dolmetscherin übersetzt die leisen Worte.

Zuhause in der Ukraine habe sie schon jede Gelegenheit genutzt, um Pferden zu begegnen. „Ich habe keine Angst vor ihnen“, sagt sie und dann beginnt sie Amira zu putzen. In der linken Hand hält die Zehnjährige inzwischen ihr Handy. Sie fotografiert und dreht kleine Filme. „Für meine Freunde“, sagt sie. Und dann zögert Dasha kurz: „Aber manche sind halt im Krieg. Die können das nicht sehen. Für sie speicher ich die Bild ab.“ Dann widmet sie sich wieder der hellen Stute.

Info Initiative sammelt Spenden für Therapie Therapiewerk Das junge Unternehmen wird von Ursula Weishaupt und Thaïs Krings geführt. Die beiden bieten tiergestützte Therapie, Reittherapie und einen Tierbesuchsdienst an – unter dem Motto „Was uns Menschen nicht gelingt, schaffen Tiere oft in Sekundenschnelle“. Das wichtigste Ziel sei es, die mit dem Pferd gesammelten Erfahrungen in den Lebensalltag zu integrieren. www.therapiewerk.nrw. Kontakt Die Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ sucht nach Spendern und Sponsoren, die Flüchtlingskindern aus der Ukraine eine tiergestützte Therapie ermöglichen. Unternehmen oder Privatpersonen können sich an info@wkiwk.de wenden.

Mutter Natalia streicht ihrer Tochter kurz über den Rücken. „Das ist heute wie eine Therapie“, sagt sie dann – und wieder übersetzt die Dolmetscherin, die den Ausflug in den Reitstall in Hülsen begleitet. Der Tag mit den Pferden tue den Kindern gut. „Und uns auch“, sagt Natalia. Nach den vergangenen Wochen, dem Stress, der Flucht und der Trauer. Seit drei Wochen ist sie mit ihrem Sohn und ihrer Tochter auf der Flucht und in Wermelskirchen untergekommen. „Ich wusste nicht, dass die Menschen in Deutschland so nett sind“, sagt sie und lacht dann etwas schüchtern, „das habe ich alles nicht erwartet.“ Aber sie und ihre Kinder seien mit so viel Liebe und Zeit aufgenommen worden. „Wir sind dankbar für diese Unterstützung“, sagt sie, „und auch für diesen Tag.“

Thaïs Krings steht nur ein paar Meter weiter. Gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Ursula Weishaupt vom „TherapieWerk“ hat sie die Kinder in den Reitstall in Hülsen eingeladen. Die beiden wissen um die Wirkung der Pferde. Sie bieten im Alltag pferdegestützte Therapie an – für Kinder und für Erwachsene. „Und wie so viele andere wollten wir etwas für die Menschen tun, die aus dem Krieg in der Ukraine geflohen sind und nun in Wermelskirchen leben“, sagt Ursula Weishaupt. Deswegen habe sie Kontakt zur Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ aufgenommen und die Einladung ausgesprochen. „Wir wünschen uns für die Kinder einen Nachmittag mit etwas Spaß und fernab ihrer Sorgen“, sagt Ursula Weishaupt.

Und wer die Kinder und ihre Mütter und Großmütter bei der Begegnung mit den Pferden beobachtet, kann zuweilen entdecken, wie sich ein Lächeln in die Gesichter stielt. So wie bei Matrey. Der 13-Jährige hat eine der Stuten in die Halle geführt. Ursula Weishaupt zeigt dem Jungen kurz, wie er auf den hohen Rücken des Tieres gelangt. Dann gibt sie ihm Hilfe. Matrey landet mit einem Satz auf dem Rücken und als er dort oben thront, beginnt der schüchterne Junge plötzlich zu grinsen.

Brigitte Krips und Amrei Fuchs von der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ beobachten die ersten Versuchen des 13-Jährigen im Sattel vom Eingang der Halle aus. „Ich habe manchmal das Gefühl, die Kinder haben auf der Flucht ihr Lachen verloren“, sagt Brigitte Krips, „es ist schön, wenn es für einen Augenblick in die Gesichter zurückkehrt.“ Die Flüchtlingsinitiative habe sich über die Einladung des „TherapieWerks“ gefreut. „Und wir hoffen, dass wir es einigen der traumatisierten Kindern ermöglichen können, über längere Zeit mit dem Therapiewerk zusammen zu arbeiten“, sagt Amrei Fuchs. Aktuell sei die Initiative auf der Suche nach Menschen, die diese Idee unterstützen. Auch ein Antrag bei der „Aktion Mensch“ zur finanziellen Förderung der pferdegestützten Therapie für die geflüchteten Kinder aus der Ukraine habe man gestellt. Schließlich sei die Wirkung der Tiere bei der Begleitung von Traumata belegt: Kinder kommen zur Ruhe, sie beginnen sich zu öffnen und erleben mit jedem Schritt der Tiere ein Stück Heilung. „Heute soll es aber erstmal darum gehen, dass die Kinder und ihre Mütter einen schönen Moment erleben“, sagt Amrei Fuchs. Die Bäckerei Hermann habe extra kleine Osterhasen gebacken und die Initiative für Getränke gesorgt, damit die Gruppe am Reitstall auch ein Picknick einlegen kann.