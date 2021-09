Unterwegs mit der Wandergruppe Dhünn : Wandertouren führen in die Wupperberge

Dhünn Angeboten wird bei der Herbstwanderung eine kleine Strecke, die zwischen fünf und sieben Kilometer lang ist und eine größere Tour mit elf bis 15 Kilometern Länge.

Eine Wandertour „In die Wupperberge“ – so lautet das Motto für die nächste geführte Herbstwanderung der Wandergruppe Dhünn, die am Samstag, 25. Septenber in Solingen-Burg stattfindet. Start ist am „Waffelhaus“ in Solingen-Oberburg, dem Startlokal des Wanderweges „Im Kernland der Grafen von Berg“. Angeboten wird eine kleine Strecke, die zwischen fünf und sieben Kilometer lang ist und eine größere Tour mit elf bis 15 Kilometern Länge.