Dhünner Sportlerinnen und Sportler treffen sich zur Jahreshauptversammlung : TGV Dhünn auf der Suche nach neuen Übungsleitern

Dhünn Die erste Jahreshauptversammlung als Präsenzveranstaltung seit 2019: Dhünner Sportlerinnen und Sportler bestätigen den Vorstand, ehren langjährigen Mitglieder und planen für die Zukunft des Vereins.

In dieser Zeitspanne jährten sich Jubiläen von langjährigen Mitgliedern, denen die TGV-Vorsitzende Monika Steinke auf der Jahreshauptversammlung mit Urkunde und Blumen gratulierte: Seit 50 Jahren gehören Christel Dültgen und Heidrun Winterhagen dem Verein an, 25 Jahre dabei ist Elke Fuhrmann. Durch die Corona-Lockdowns aus dem Takt geraten waren auch die Vorstandswahlen. Der gesamte Vorstand stellte sich erneut für eine weitere Wahlperiode von satzungsgemäßen zwei Jahren und wurde erwartungsgemäß einstimmig in den Ämtern bestätigt: neben Monika Steinke bleibt Heike Müller zweite Vorsitzende, Geschäftsführer ist Gerd Knorr, um die Finanzen kümmert sich Kassenwartin Mona Lohrengel, Ingrid Czech fungiert weiterhin als Kinder- und Jugendwartin.

Letztere bedauerte, dass der Kinder- und Jugendbereich auf aktuell eine Eltern-Kind-Gruppe geschrumpft ist. Das habe zwei Gründe, so Ingrid Czech: Zum einen sei sie in 2019 über mehrere Monate erkrankt und hätte in dieser Phase ihre Aktivitäten einstellen müssen und zum anderen die Corona-Krise. Aber: „Im Moment hat die Eltern-Kind-Gruppe 19 Teilnehmer, was zeigt, dass der Bedarf vorhanden ist.“ Problematisch sei es, wie in anderen Vereinen auch, Übungsleiter zu finden: „Es gibt zur Zeit noch einige ‚Vielleichts‘, aber wir stehen mit möglichen Interessenten in Kontakt.“ Deshalb zeigten sich Ingrid Czech und Monika Steinke zuversichtlich, dass der TGV spätestens nach den Herbstschulferien wieder Kindergruppen und eine zweite Eltern-Kind-Gruppe anbieten kann: „Wir werden das wieder aufleben lassen.“