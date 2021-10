Stromladesäule in Dhünn : Vandalen zerstören die neue Stromsäule in Dhünn

Vandalen zerstören die neue Stromsäule in Dhünn

Stromladesäule in Dhünn

Vandalen haben die Stromladesäule in Dhünn komplett zerstört. Schaden: 3000 Euro. Foto: Stadt Wermelskirchen

Dhünn Erst im August hat die Stadt die Stromladesäule für in Dhünn in Betrieb genommen. Diese ist jetzt mutwillig zerstört worden. Die Stadt hat Anzeige erstattet.

Schlechte Nachrichten für Wohnmobilisten: Die neue Stromladesäule, die von der Stadt auf dem Stellplatz Am Scheffenteich 7 in Dhünn errichtet worden ist, ist ein Opfer von Vandalen geworden (Foto: Stadt Wermelskirchen). „In diesem Zustand kann die Ladesäule nicht mehr genutzt werden. Auch eine Reparatur ist nicht mehr möglich. Die Säule muss ausgetauscht werden“, sagt Arnd Butzke vom Gebäudemanagement der Stadt und fügt hinzu: „Die Ladesäule wurde offenbar mit Steinen beworfen, Schalter sind abgebrochen worden und das Kartenlesefeld ist komplett zerkratzt.“ Die Stadt hat Anzeige erstattet. Der Schaden beläuft sich auf 3800 Euro. Bis Wohnmobilisten auf dem Stellplatz in Dhünn wieder einen Stromanschluss vorfinden, wird es aber dauern, denn die Lieferzeit beträgt bis zu fünf Monate.