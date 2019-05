Dhünntalschule führt das Stück „Ronja Räubertochter“ auf : Grundschüler entdecken Bärenhöhle

Mädchen und Jungen der Dhünntalschule schlüpften mit Begeisterung in ihre Rollen und bewiesen schauspielerisches Talent. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Die Kinder der Theater-AG an der Dhünntalschule führten das Stück „Ronja Räubertochter“ auf und zeigten dabei Talent und Freude an der Schauspielerei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Den kleinen Schauspielern ist die Freude ins Gesicht geschrieben – vor allem, wenn es turbulent wird auf der Bühne, wenn Mattis die Graugnome jagt, wenn er sich mit Borka in die Haare bekommt oder sich Ronja mit Birk einen Schlagabtausch liefert, der es in sich hat. Dann rufen und toben die Grundschüler, dann raufen sie miteinander und manchmal huscht ihnen auch ein Lächeln über das Gesicht – weil es Spaß macht. Und das steckt an.

Ein Jahr lang haben die Dritt- und Viertklässler der Dhünntalschüler am Standort Dhünn für ihren großen Auftritt geprobt. Sie haben Texte gelernt, manchmal sogar ein paar Melodien dazu, haben sich Gedanken gemacht über Kostüme und Requisiten. Susanne Heck hat die Theater-AG-Schüler so gut unterstützt, wie sie konnte. Beim Auftritt am Freitagnachmittag sind die Kinder auf der Bühne dann aber auf sich gestellt. Manchmal ist es für das Publikum nicht leicht, trotz der Geräuschkulisse jedes Wort zu verstehen, aber die Gesichtsausdrücke der Kinder sprechen für sich. Nele Mühlinghaus beherrscht dieses Mienenspiel perfekt. Sie schlüpft in die Rolle von Ronjas Mutter und egal, ob sie ihren Mann tadelt oder riesige Steine anhebt – man sieht ihr den Schalk und den Kraftakt der Aktion an.

Als großes Talent entpuppt sich auch Luis Dienstühler als Ronjas Vater, der vor allem dann glänzt, wenn er (unsichtbare) Dinge um sich wirft oder leidenschaftlich mit seinem Widersacher Borka (gespielt von Moritz Bahr) streitet, der ihm in schauspielerischer Hinsicht in nichts nachsteht. Dann sind da noch die beiden kleinen Ronjas, die sich fast unbemerkt die Klinke in die Hand geben – und mit so viel Wums die Räubertochter spielen, dass es auch dem Publikum Spaß macht. Erst Max Trienenjost und dann Febe Stubenrauch schlüpfen in die Rolle von Birk, dessen Sippe eigentlich auf Kriegsfuß steht mit Ronjas Eltern. Aber als die Kinder das Regiment in die Hand nehmen, sich immer mal wieder das Leben retten und zum guten Schluss gemeinsam in der berühmten Bärenhöhle Unterschlupf suchen, da stellen sie Hass und Feindschaft einfach auf den Kopf und verwandeln sie in Freundschaft und Zusammenhalt.