Hof-Café in Dhünn : Viele Ideale, Ideen und köstliche Heidelbeeren

Britta vom Stein und ihr Ehemann Philipp Koch-vom Stein mit einem Früchtebecher und Brüsseler Waffel mit frischen Kulturheidelbeeren aus eigenem Anbau. In ihrem Hof-Café gibt es Pflanzen und Köstlichkeiten zu kaufen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Dhünn Philipp Koch-vom Stein und Britta vom Stein haben in Dhünn einen besonderen Ort geschaffen: Im Hof-Café servieren sie Köstlichkeiten, während nebenan der Verkauf von mediterranen Pflanzen floriert. Der Erfolg gibt ihnen Recht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Die frische Waffel kommt direkt aus dem Waffeleisen auf den Teller. Philipp Koch-vom Stein streicht mit dem Löffel durch das Vanilleeis, gibt eine Kugel zum Gebäck. Dann greift er lächelnd zur Obstschale, die schon bereit steht. „Gestern Nacht gepflückt“, sagt er und deutet auf die Heidelbeeren. Keine Beere sieht aus, wie die andere. „Wir haben verschiedene Sortenreihen“, erklärt er, „jede schmeckt ein bisschen anders.“ Auf dem Waffelteller im Hof-Café in Dhünn finden sie zueinander.

Weil Philipp Koch-vom Stein das letzte Sonnenlicht des vergangenes Tages dafür genutzt hat, die Früchte von seiner kleinen Plantage zu ernten, freut ihn die Bestellung des Kunden besonders. „Manchmal werden wir schon im Februar nach unseren Heidelbeerwaffeln gefragt“, sagt Koch-vom Stein. „Die wachsen aber erst im Sommer“, sagt er dann. Sechs bis acht Wochen lang fahren er und seine Frau dann auf ihr kleines Feld, um zu ernten – und das Obst am nächsten Tag auf den Teller zu bringen. „Das ist uns wichtig“, sagt Britta vom Stein, „frisch, selbst gemacht und authentisch.“

Info Das Hof-Café hat täglich geöffnet Regeln Das Hof-Café bietet wieder seine komplette Speisekarte an – allerdings ohne Service und nur zum Außerhausverkauf. Bei gutem Wetter können sich die Besucher in den Innenhof setzen. Öffnungszeiten Das Hof-Café in Dhünn hat montags bis samstags ab 10 Uhr, sonn- und feiertags ab 11 Uhr geöffnet.

Mit diesem Ziel sind die beiden vor elf Jahren in Dhünn an den Start gegangen. Bevor sie hier allerdings Waffeln mit Eis und Beeren auf den Weg in den Innenhof schickten, widmeten sie sich den Pflanzen. „Seit jeher habe ich zwei Leidenschaften“, erklärt der 37-Jährige, „Gartenbau und Essen“. Schon in seiner Kindheit habe er den Garten der Eltern belagert und Samen aus dem Urlaub ausgesät. Nicht umsonst entschied er sich für ein Studium in Gartenbaumanagement.

„Gleichzeitig habe ich fast 20 Jahren im Eiscafé gearbeitet“, sagt er. So entstand die Idee, irgendwann beides unter einen Hut zu bringen. Als er 2008 den Abschluss von der Uni in der Tasche hatte, versuchte er das Tempo zu drosseln. Ehefrau Britta brachte den ersten Sohn auf die Welt, er entschied sich für eine Festanstellung – und gemeinsam eröffneten sie in ihrem Garten am Neuenweg einen kleinen Nebenerwerb: Sie verkauften mediterrane Pflanzen.

„Das Geschäft lief immer besser. Als wir dann dieses besondere Gelände hier in Dhünn fanden, griffen wir zu“, erzählt Britta vom Stein. Die Größe biete so viele Möglichkeiten und außerdem sei sie in Dhünn zu Hause. „Das passte einfach“, sagen die beiden, die einen Markt mit exklusiven Pflanzen und mediterranen Gewächsen eröffneten. Von der Palme bis zur Staude stand schließlich alles in ihrem großen Innenhof. „Wir wussten, dass dieser Ort Potenzial hat“, sagt Britta vom Stein. Gerade war das zweite Kind zur Welt gekommen, und Ehemann Philipp hatte die Idee, nebenbei ein bisschen selbstgemachtes Eis zu verkaufen.

Ein Jahr lang hatte er jeden Sonntag bei einem Eismeister in Remscheid das traditionelle Handwerk des Eismachens erlernt. „Wenn schon, dann richtig“, sagt er. Sprühsahne käme ihm nicht in die Tüte und auch das Eis sollte handgemacht sein – also legte er Nachtschichten ein, kombinierte sein Wissen über Obst mit dem über Eis. Schon am dritten Tag nach der Eröffnung war das Café voll, also erweiterte Familie Koch-vom Stein das Café-Angebot und baute aus. „Die Gäste schmecken, worum es uns geht“, sagt Britta vom Stein. Und sie kommen wieder. Manchmal stöbern sie nach dem Kaffee noch im Pflanzenangebot. Das ohnehin inzwischen viele Fans gefunden hat. Familien, die sich mit Tomaten-, Salat- und Gurken selbst versorgen wollen oder Sammler, die Zitrusfrüchten auf der Spur waren, Kunden, die Ideen für ihren Garten suchen – alle kommen her. Die Einlagerung im Winter, das Vermieten großer mediterraner Pflanzen für Events und der Eiswagen vergrößern den Kundenkreis immer weiter.