Kirmes in Dhünn Dhünn feiert drei Tage lang die Gemeinschaft

Rolf Felder ist am 21. Juli gestorben. Foto: Jürgen Moll

Abschied Am Wochenende feierten die Dhünnschen ihre erste Kirmes ohne Rolf Felder. Der 77-Jährige war am 21. Juli nach langer Krankheit gestorben. Genau 25 Jahre lang hatte Felder sich für den Verkehrs- und Verschönerungsverein engagiert, fast 18 Jahre lang Verantwortung im Vorstand getragen – und sich vor allem um die Bänke gekümmert. Unzählige Male war er mit Werkzeugkoffer und Schleifgerät aufgebrochen, um die rund 70 Bänke wieder aufzufrischen und in Schuss zu halten. Er wolle den Menschen die Gelegenheit geben, an den schönsten Stellen der Heimat Rast zu machen, hat er mal gesagt. Und schnell ergänzt: „Für Motorradfahrer genauso wie für Wanderer.“ Also war er nicht müde geworden, sich um die Bänke zu kümmern – bis seine Gesundheit es nicht mehr zuließ. Im vergangenen Jahr hatte sich Rolf Felder zurückgezogen. Das falle ihm nicht leicht, aber es sei an der Zeit, sagte Felder damals. Auf seiner Kirmes bewahrten die Dhünnschen nun sein Andenken.