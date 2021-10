NRW-Förderprojekt „Dorferneuerung 2022“ : Dorfbrunnen in Dhünn wird saniert

Dhünn Ausschuss stimmt für Maßnahme im Dorfkern. Die Gesamtkosten für das Projekt werden auf 50.000 Euro geschätzt. Die Stadt will gleichzeitig das Umfeld aufwerten.

Der Dorfbrunnen in Dhünn wird saniert. Voraussetzung ist eine Förderung aus dem Programm „Dorferneuerung 2022“. Diesem Vorhaben stimmte der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr (StuV) einstimmig ohne weitere Diskussion zu. Herangetragen wurde das Ansinnen an die Stadtverwaltung aus der ehrenamtlich engagierten Bürgerschaft, vornehmlich dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Dhünn.

Wie die Stadtverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage schreibt, soll die Maßnahme die Sanierung des Brunnens in der Dhünnschen Dorfmitte sowie die Aufwertung des direkten Umfelds, wobei auch die gegenüberliegende Fläche vor dem Hotel „Zur Post“ mit einbezogen werden soll, umfassen. Der Hintergrund: „Der Dorfbrunnen leidet seit Jahren unter mangelndem Wasserzulauf, da die etwa 300 Meter entfernte Quelle gerade bei extremer Trockenheit zu wenig Wasser hergibt. Aus diesem Grund sollen die Quelle und die Leitung saniert und durch eine Pumpe und einem Wasserspeicher ergänzt werden.“ Weiter nach vorne blickt die Stadtverwaltung, bei der das Tiefbauamt und das Fördermittelmanagement für das Vorhaben zuständig sind: „Dazu gehört die Aufwertung und Ergänzung von Sitzmöglichkeiten, die Aufstellung einer Gießkannen-Halterung und weitere kleinere Maßnahmen, die den Aufenthalt am Brunnen und den Treffpunkt im Dorf verschönern.“ Zudem solle eine Stromverteilung die Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Dorffesten, zum Beispiel Dhünnsche Kirmes, erleichtern. Eine Beleuchtung des Brunnens ist demnach ebenso geplant. Wie die Stadt betont, werde das Projekt durch Ehrenamtliche aus Dhünn, die auch an der Planung mitwirken, begleitet: „Die Maßnahme basiert auf einer Anfrage aus der lokalen Bevölkerung und soll unter anderem auch die Leistung der Ehrenamtlichen honorieren, unterstützen und wertschätzen.“