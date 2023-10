„Im Alter in Form“ in Wermelskirchen Schulung für Leiter von Seniorengruppen

Die „MitMachBox“ wurde im Rahmen des Projektes „Im Alter in Form: Gesund essen, mehr bewegen“ von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) erarbeitet und vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gefördert. Sie wird an Multiplikatoren, die mit Gruppen älterer Menschen arbeiten oder an Institutionen in der Senioren- und Bildungsarbeit abgegeben.