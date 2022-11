Vorweihnachtszeit eingeleitet Deutschlands größter Naturweihnachtsbaum strahlt wieder in Wermelskirchen

Deutschlands größter Naturweihnachtsbaum, wie er gerne von Wermelskirchenern beschrieben wird, begrüßt die Vorweihnachtszeit. Am Tag nach Totensonntag erstrahlten die Lichterketten an dem fast 30 Meter hohen Bergmammutbaum an der Ecke Car-Leverkus- und Obere Remscheider Straße genauso wie die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt zum ersten Mal zur Einstimmung auf das Fest in 2022.