Leben & Lernen : Deutschkurse für neu zugewanderte Kinder

Wermelskirchen Früchte für einen Obstsalat einkaufen oder leckere Eissorten in der Eisdiele bestellen – so macht Deutschlernen Spaß. Dieser Meinung waren auch die rund 40 neu zugewanderten Kinder und Jugendlichen, die beim Osterferien-Deutschkurs die eigenen Sprachkenntnisse verbesserten.

Die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 6 und 16 Jahren konnten das Ferienintensiv-Training „FIT in Deutsch“ in der Sekundarschule in Leichlingen und in der GS Schwanenschule in Wermelskirchen besuchen. Dabei bekamen sie theoretischen Input und setzten sich intensiv mit der deutschen Sprache auseinander, selbstverständlich durfte aber auch der praktische Aspekt nicht zu kurz kommen. Bei kleineren Ausflügen in die nähere Umgebung hatten sie Gelegenheit, das Erlernte in die Praxis umzusetzen. „Normalerweise schlafe ich in den Ferien gerne lange. Aber das Gemeinschaftsgefühl an der langen Tafel war immer so schön, dass ich gerne für das Deutsch-Training aufgestanden bin“, erzählt die 14-jährige Schülerin Imar aus Wermelskirchen. „Mir hat gefallen, dass wir Spiele gespielt und alle Kinder sich angefreundet haben. Das Körperteil-Lied hat mir besonders gut gefallen“, so die 9-jährige Nigar. So kurz vor Ostern durften natürlich auch das Kennenlernen der deutschen Osterbräuche und das Eierbemalen nicht fehlen, was bei den Kindern sehr gut ankam.