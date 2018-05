Wermelskirchen : Deutsches Rotes Kreuz sammelt wieder Altkleider

Wermelskirchen Am Samstag, 19. Mai, führen die ehrenamtlichen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus Wermelskirchen ihre Altkleidersammlung durch. Gesammelt werden tragbare Kleidung, Schuhe, Woll- und Strickwaren, Wolldecken, Federbetten, Hüte, Pelze und Haushaltswäsche aller Art. Die Säcke müssen ab 8.30 Uhr gut sichtbar am Straßenrand stehen. Aus organisatorischen Gründen können die Altkleidersäcke in Dhünn, Dabringhausen und den umliegenden Ortschaften nicht verteilt werden. Daher liegen die Säcke in folgenden Geschäften aus - Dhünn Landbäckerei Bauer, Frischemarkt Dhünn, Metzgerei Sachser; Stumpf Star Tankstelle, Getränke Felderhoff; Dabringhausen Damian Apotheke, Bäckerei Gosse, Kaufhaus Hübing, Landbäckerei Bauer, Dorfmetzgerei, Edeka. Außerdem liegen die Tüten in der DRK-Geschäftsstelle, Berliner Straße 21, aus, Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, Dienstag, 18 bis 20 Uhr, sowie donnerstags, 17 bis 19 Uhr.

